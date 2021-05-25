СКР: Выброс нефтесодержащих веществ под Туапсе мог произойти с глубоководного выпуска

25 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Южный ФО В России Краснодарский край
На пляжах под Туапсе появилась нефть (2021) | Фото: t.me/readovkanews

СКР: Выброс нефтесодержащих веществ под Туапсе мог произойти с глубоководного выпуска

По факту обнаружения нефтяного пятна в Черном море организована доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Информация о разливе поступила 23 мая по каналу радиосвязи от морского буксира.

На данный момент загрязнение локализовано, осуществлен отбор проб морской воды.

"Предварительно установлено, что выброс нефтесодержащих веществ мог произойти с глубоководного выпуска", - сообщили в ведомстве.

Ранее местные жители обнаружили в Туапсе на диком пляже большое нефтяное пятно. Нефтяную пленку заметили также в акватории порта, на Дальнем молу.

Природоохранная прокуратура организовала проведение проверки. В ГУМЧС по по Краснодарскому краю уточнили, что нефтесодержащая жидкость обнаружена в 790 метрах от берега.

В Туапсе введен режим повышенной готовности. Местные жители жалуются на то, что в районе разлива очень тяжело дышать.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СКР: Выброс нефтесодержащих веществ под Туапсе мог произойти с глубоководного выпуска

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: туапсе, нефть, разлив нефти



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.05.2021 11:13 Мск У берегов Туапсе произошел разлив нефти, в городе введен режим повышенной готовности

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети