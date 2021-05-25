СКР: Выброс нефтесодержащих веществ под Туапсе мог произойти с глубоководного выпуска

По факту обнаружения нефтяного пятна в Черном море организована доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Информация о разливе поступила 23 мая по каналу радиосвязи от морского буксира.

На данный момент загрязнение локализовано, осуществлен отбор проб морской воды.

"Предварительно установлено, что выброс нефтесодержащих веществ мог произойти с глубоководного выпуска", - сообщили в ведомстве.

Ранее местные жители обнаружили в Туапсе на диком пляже большое нефтяное пятно. Нефтяную пленку заметили также в акватории порта, на Дальнем молу.

Природоохранная прокуратура организовала проведение проверки. В ГУМЧС по по Краснодарскому краю уточнили, что нефтесодержащая жидкость обнаружена в 790 метрах от берега.

В Туапсе введен режим повышенной готовности. Местные жители жалуются на то, что в районе разлива очень тяжело дышать.