СКР: Выброс нефтесодержащих веществ под Туапсе мог произойти с глубоководного выпуска
По факту обнаружения нефтяного пятна в Черном море организована доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Информация о разливе поступила 23 мая по каналу радиосвязи от морского буксира.
На данный момент загрязнение локализовано, осуществлен отбор проб морской воды.
"Предварительно установлено, что выброс нефтесодержащих веществ мог произойти с глубоководного выпуска", - сообщили в ведомстве.
Ранее местные жители обнаружили в Туапсе на диком пляже большое нефтяное пятно. Нефтяную пленку заметили также в акватории порта, на Дальнем молу.
Природоохранная прокуратура организовала проведение проверки. В ГУМЧС по по Краснодарскому краю уточнили, что нефтесодержащая жидкость обнаружена в 790 метрах от берега.
В Туапсе введен режим повышенной готовности. Местные жители жалуются на то, что в районе разлива очень тяжело дышать.