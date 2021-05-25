У берегов Туапсе произошел разлив нефти, в городе введен режим повышенной готовности

В Туапсе на диком пляже обнаружено большое нефтяное пятно. Нефтяную пленку заметили также в акватории порта, на Дальнем молу.

Местные жители жалуются на то, что в районе разлива очень тяжело дышать. Природоохранная прокуратура организовала проведение проверки.

Как сообщает ГУМЧС по по Краснодарскому краю, в 790 метрах от берега обнаружено нефтесодержащая жидкость. В Туапсе введен режим повышенной готовности, идут работы по ликвидации последствий разлива.

ТАСС передает, что отобраны пробы воды, площадь пятна пока не определена.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Роснефти" отказался комментировать информацию, пишет издание Readovka.