Суд оштрафовал активистку из Екатеринбурга за пикет в поддержку женщин 8 марта

Суд в Екатеринбурге назначил штраф активистке РСД (Российское социалистическое движение).

Напомним, девушке вменяли часть 5 статьи 20.2 КоАП за одиночный пикет в поддержку прав женщин, который прошел 8 марта в уральской столице. По словам активистки, она всего лишь сфотографировалась с плакатом.

В результате Анну наказали за "публичное мероприятие, объединенное единым замыслом и направленное на выражение и формирование поддержки прав женщин". По крайней мере, именно такая формулировка содержалась в копии протокола, которую ей предоставили в полиции.

Как сообщила Накануне.RU сама активистка, сегодня суд вынес решение - оштрафовать ее на 10 тысяч рублей. Будет ли она обжаловать данное решение и подавать апелляцию, девушка не уточнила.

Ранее Анна рассказывала, что лозунг "Политика - женское дело" она выбрала неслучайно, поскольку считает, что в правительстве должно работать больше женщин.