Банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам

Российские банки в апреле 2021 года резко увеличили размер лимита по новым кредитным картам — на 5,2%, до 3,6 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Отмечается, что такого не наблюдалось в течение по меньшей мере двух с половиной лет, на протяжении которых бюро собирало такую статистику.

НБКИ отмечает, что средний лимит по вновь выданным кредитным картам в апреле 2021 года достиг максимальной отметки с начала 2019 года - 72,9 тысячи рублей.

По сравнению с апрелем прошлого года рост средней суммы доступного кредита по карте достиг 12,3%. Эксперты напомнили, что когда Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в марте 2020 года, банки стали ужесточать кредитную политику. Сейчас, напротив, наблюдается смягчение.

В июле прошлого года доля россиян, которые используют кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. По мнению экспертов, пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту – все меньше людей получают их "на всякий случай".

Летом прошлого года сообщалось, что в России продолжает сокращаться доля одобренных заявок на получение кредитных карт. По прогнозам аналитиков, к осени выдачи нормализуются. Эксперты связывают такие меры с политикой Центробанка, который стремится ограничить рост потребительского кредитования.