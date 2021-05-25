Исполнять обязанности главы Нижневартовска будет заместитель мэра по экономике и финансам

25 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Исполнять обязанности главы Нижневартовска будет заместитель мэра по экономике и финансам

Врио главы Нижневартовска станет заместитель мэра по экономике и финансам Дмитрий Кощенко. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации.

К своим обязанностям он приступит с 26 мая.

Напомним, Василий Тихонов объявил об отставке на своей странице в Instagram.

"Я всегда был предельно откровенен с вами, поэтому сейчас решил лично сообщить о своем уходе с поста главы города, чтобы вы обладали официальной информацией, без домыслов", - обратился к вартовчанам мэр.

По его словам, в отношении него начата "проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города". Подробностей Тихонов не сообщает, однако утверждает, что нарушений им допущено не было, но, "учитывая серьезность вопроса", и поскольку он не может позволить, чтобы "факт проверки отбросил тень на всю команду", мэр принял решение досрочно покинуть пост.

Решение согласовано с губернатором Югры Натальей Комаровой. Новый глава города будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре текущего года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Исполнять обязанности главы Нижневартовска будет заместитель мэра по экономике и финансам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Василий Тихонов, мэр Нижневартовска, отставка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.05.2021 10:25 Мск "Ну как же так?" Вартовчане расстроены отставкой главы столицы Самотлора
Ранее 25.05.2021 09:12 Мск Глава Нижневартовска объявил о своей отставке из-за начавшейся проверки

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети