Исполнять обязанности главы Нижневартовска будет заместитель мэра по экономике и финансам

Врио главы Нижневартовска станет заместитель мэра по экономике и финансам Дмитрий Кощенко. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации.

К своим обязанностям он приступит с 26 мая.

Напомним, Василий Тихонов объявил об отставке на своей странице в Instagram.

"Я всегда был предельно откровенен с вами, поэтому сейчас решил лично сообщить о своем уходе с поста главы города, чтобы вы обладали официальной информацией, без домыслов", - обратился к вартовчанам мэр.

По его словам, в отношении него начата "проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города". Подробностей Тихонов не сообщает, однако утверждает, что нарушений им допущено не было, но, "учитывая серьезность вопроса", и поскольку он не может позволить, чтобы "факт проверки отбросил тень на всю команду", мэр принял решение досрочно покинуть пост.

Решение согласовано с губернатором Югры Натальей Комаровой. Новый глава города будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре текущего года.