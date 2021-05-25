25 Мая 2021
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Общество В России
Маргарита Симоньян (2020) | Фото: www.instagram.com/_m_simonyan_

Симоньян призвала работодателей помогать только вакцинированным

Глава RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что отныне у нее будут помогать только тем сотрудникам, которые вакцинировались. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
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Она отметила, что в течение года на RT помогали всем сотрудникам, столкнувшимся с ковидом. Но с 1 июня будут помогать только тем, кто привился от коронавируса.

"Я думаю, это лучший способ объяснить коллективу, что надо прививаться. Всем работодателям на заметку", - написала она.

Большинство комментариев под постом одобрительные и довольно агрессивные - вплоть до призывов жестких мер к невакцинированным. Но не все оценили решение Симоньян. Ведь фактически она призвала работодателей относиться к невакцинированным как к людям второго сорта.

"Вы угрожаете своим работникам, принуждая к вакцинации?", "Вколите вашим сыворотку правды лучше", "Может, сразу непривитых выкините на улицу тогда?", "Видать, даже ваши сотрудники не верят в вашу пропаганду", - пишут люди.

На днях министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил составить списки для привлечения к вакцинации.

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Симоньян призвала работодателей помогать только вакцинированным

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Теги: вакцинация, Маргарита Симоньян



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