Симоньян призвала работодателей помогать только вакцинированным

Глава RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что отныне у нее будут помогать только тем сотрудникам, которые вакцинировались. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Она отметила, что в течение года на RT помогали всем сотрудникам, столкнувшимся с ковидом. Но с 1 июня будут помогать только тем, кто привился от коронавируса.

"Я думаю, это лучший способ объяснить коллективу, что надо прививаться. Всем работодателям на заметку", - написала она.

Большинство комментариев под постом одобрительные и довольно агрессивные - вплоть до призывов жестких мер к невакцинированным. Но не все оценили решение Симоньян. Ведь фактически она призвала работодателей относиться к невакцинированным как к людям второго сорта.

"Вы угрожаете своим работникам, принуждая к вакцинации?", "Вколите вашим сыворотку правды лучше", "Может, сразу непривитых выкините на улицу тогда?", "Видать, даже ваши сотрудники не верят в вашу пропаганду", - пишут люди.

На днях министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил составить списки для привлечения к вакцинации.