25 Мая 2021
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Спорт Челябинская область
Русская медная компания, РМК, стенд на иннопроме (2018) | Фото: Накануне.RU

РМК построит в Челябинске уникальную арену - объект будущего спортивного города

Уникальная спортивная арена на 5 тыс. зрителей появится в Челябинске. Инвестором проекта выступила Русская медная компания, комплекс станет одним из четырёх объектов будущего спортивного города, который расположится на северо-западе столицы Южного Урала между улицей Университетская набережная и рекой Миасс. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что весь спортивный город будет объединён благоустройством и связан с Городским бором новым пешеходным мостом. Проект строительства спортивного города реализуется при поддержке губернатора Челябинской области с привлечением средств компаний-благотворителей. Он станет самым крупным на Урале социально-инфраструктурным спортивным проектом.

"Всё это будут частные инвестиции, и я благодарен за это руководству Русской медной компании и ряду других инвесторов. Проектирование объекта уже идет", - сказал Текслер.

Алексей Текслер(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

"РМК-Арена" площадью 30 тыс. кв. м вместит основной манеж и три универсальных зала для игровых видов спорта, а также пять локаций для единоборств. Для посетителей будет работать фитнес-клуб, кафе и медицинский центр. Оснащение комплекса позволит проводить в прямом эфире профессиональные турниры и международные соревнования. На площадке будет создана система подготовки спортсменов от детского возраста до профессиональных клубов. Объект станет тренировочной базой для нескольких детских спортивных школ, любительских и профессиональных команд. При этом "РМК-Арена" будет открыта для массовых занятий всех категорий горожан. В среднем её смогут посещать до 100 тыс. человек в месяц.

"Строительство столь крупного современного объекта позволит реализовать давнюю мечту южноуральских боксёров, борцов, баскетболистов, волейболистов и любителей гандбола о новой тренировочной базе. "РМК-Арена" станет не только стимулом для развития любительского и профессионального спорта, а также популяризации здорового образа жизни в Челябинске, но и фактором позитивных изменений в восприятии города", - отметил председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Вложения РМК в строительство составят 4 млрд рублей: 3,5 млрд – проектирование и строительство арены, 500 млн руб. будет направлено на благоустройство всей территории спортивного города. В настоящее время идёт конкурс на лучшее архитектурное оформление будущего сооружения. Строительство объекта начнётся в 2021-м году. Завершить работы планируется к концу 2023-го года.

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РМК построит в Челябинске уникальную арену - объект будущего спортивного города

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Теги: РМК-арена, спортивный город, Алексей Текслер



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