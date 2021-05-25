В уральском городе мусоровоз сильно повредил газопровод

В уральском городе Краснотурьинск автомобиль серьезно повредил газопровод.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось сегодня утром на улице Трактористов: мусоровоз зацепил пролегающую над дорогой газовую трубу низкого давления диаметром 53 мм. В результате целостность газопровода была нарушена, а труба разгерметизирована.

К счастью, возгорания не произошло. Прибывшие на место специалисты газовой службы оперативно перекрыли все для недопущения утечки. В результате происшествия 14 частных жилых домов остались без "голубого топлива".

Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий инцидента. Также обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.