25 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
В Краснотурьинске по ул. Трактористов мусоровоз зацепил пролегающую над дорогой газовую трубу (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральском городе мусоровоз сильно повредил газопровод

В уральском городе Краснотурьинск автомобиль серьезно повредил газопровод.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось сегодня утром на улице Трактористов: мусоровоз зацепил пролегающую над дорогой газовую трубу низкого давления диаметром 53 мм. В результате целостность газопровода была нарушена, а труба разгерметизирована.

К счастью, возгорания не произошло. Прибывшие на место специалисты газовой службы оперативно перекрыли все для недопущения утечки. В результате происшествия 14 частных жилых домов остались без "голубого топлива".

В Краснотурьинске по ул. Трактористов мусоровоз зацепил пролегающую над дорогой газовую трубу(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий инцидента. Также обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

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В уральском городе мусоровоз сильно повредил газопровод

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Теги: газопровод, Краснотурьинск, МЧС



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