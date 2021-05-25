Моор и Кобылкин обсудили газификацию для льготных категорий

25 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область
Губернатор Тюменской области Александр Моор на брифинге по ситуации с профилактикой коронавируса в регионе. (2020) | Фото: vk.com/aleksandr__moor

Моор и Кобылкин обсудили газификацию для льготных категорий

Финансовая доступность газификации жилых домов для граждан – одна из приоритетных задач органов власти. Об этом заявил губернатор Тюменской области, член Высшего совета партии "Единая Россия" Александр Моор, выступая на онлайн-совещании о поддержке граждан при осуществлении технологического подключения к сетям газораспределения, которое прошло под председательством врио заместителя секретаря Генерального совета "Единой России" Дмитрия Кобылкина.

"Президиум регионального отделения партии "Единая Россия" рекомендовал подготовить и внести в Тюменскую областную думу проекты региональных законов, направленных на социальную поддержку льготных категорий населения при внутридомовой газификации", – сообщил Александр Моор.

В число получателей социальной поддержки входят, в частности, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, ветераны труда, инвалиды, одиноко проживающие пенсионеры и многие другие. Также решено предусмотреть компенсацию за технологическое подключение к газовым сетям домов, в которых живут малоимущие многодетные семьи.

Добавим, что газификация в Тюменской области ведется в рамках государственно-частного партнерства. "Газпром" в рамках этого сотрудничества планирует построить межпоселковые газопроводы в Ишимском, Казанском и Тюменском районах, газопроводы-отводы и газораспределительные станции (ГРС) "Ишим" и "Демьянка", а также провести техническое перевооружение двух ГРС – "Абрамовская", "Тобольск" и реконструкция ГРС "Ярковская".

Правительство Тюменской области в рамках региональной программы газификации обеспечит строительство уличных газовых сетей и домовых подводов к границам земельных участков для более чем 2,4 тысяч домовладений в населенных пунктах, к которым будут протянуты межпоселковые газопроводы.

Тюменский опыт газификации признан лучшим в России, его будут тиражировать на другие регионы

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Моор и Кобылкин обсудили газификацию для льготных категорий

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: александр моор, дмитрий кобылкин, газификация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети