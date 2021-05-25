Моор и Кобылкин обсудили газификацию для льготных категорий

Финансовая доступность газификации жилых домов для граждан – одна из приоритетных задач органов власти. Об этом заявил губернатор Тюменской области, член Высшего совета партии "Единая Россия" Александр Моор, выступая на онлайн-совещании о поддержке граждан при осуществлении технологического подключения к сетям газораспределения, которое прошло под председательством врио заместителя секретаря Генерального совета "Единой России" Дмитрия Кобылкина.

"Президиум регионального отделения партии "Единая Россия" рекомендовал подготовить и внести в Тюменскую областную думу проекты региональных законов, направленных на социальную поддержку льготных категорий населения при внутридомовой газификации", – сообщил Александр Моор.

В число получателей социальной поддержки входят, в частности, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, ветераны труда, инвалиды, одиноко проживающие пенсионеры и многие другие. Также решено предусмотреть компенсацию за технологическое подключение к газовым сетям домов, в которых живут малоимущие многодетные семьи.

Добавим, что газификация в Тюменской области ведется в рамках государственно-частного партнерства. "Газпром" в рамках этого сотрудничества планирует построить межпоселковые газопроводы в Ишимском, Казанском и Тюменском районах, газопроводы-отводы и газораспределительные станции (ГРС) "Ишим" и "Демьянка", а также провести техническое перевооружение двух ГРС – "Абрамовская", "Тобольск" и реконструкция ГРС "Ярковская".

Правительство Тюменской области в рамках региональной программы газификации обеспечит строительство уличных газовых сетей и домовых подводов к границам земельных участков для более чем 2,4 тысяч домовладений в населенных пунктах, к которым будут протянуты межпоселковые газопроводы.

Тюменский опыт газификации признан лучшим в России, его будут тиражировать на другие регионы