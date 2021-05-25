Глава РМК Игорь Алтушкин рассказал в эксклюзивном интервью, как восстанавливали Карабаш

Пожалуй, впервые Игорь Алтушкин так подробно и открыто рассказывает в интервью об истории фактически возрождения Карабаша, передает корреспондент Накануне.RU. Его интервью вышло На официальном канале Русской медной компании (АО «РМК») на YouTube, где опубликован ролик с эксклюзивным интервью председателя Совета директоров Игоря

Это первое видеовыступление, в котором глава РМК лично подводит итоги деятельности компании на территории города Карабаша (Челябинская область) и делится планами.

Мини-фильм описывает историю карабашского медного производства и реалии сегодняшнего «нового» Карабаша. Промышленная деятельность берёт начало в 1906-м году, когда в городе было открыто богатое месторождение медного колчедана. Уже через четыре года там появляется медеплавильный завод. Предприятие то временно прекращало работу, то наращивало мощности без оглядки на вред окружающей среде. С 1989-го года медеплавильный комбинат закрывают, люди остаются без работы и массово покидают город.

Председатель Совета директоров АО «РМК» Игорь Алтушкин: «В 98-м году была полная депрессия, унылая атмосфера. Горожане абсолютно не верили ни в перспективу того, что когда-либо этот завод оживет, они чувствовали себя абсолютно забытыми. Думали, что, наверно, какой-то собственник придёт или государство обратно заберёт предприятие, но хоть что-то начнёт происходить. Когда я приехал, было такое ощущение, что буквально неделю назад закончилась война. Была полная разруха, завода практически не было, в металлургическом цехе было всего двое рабочих. Прямо в цехе – большая гора шлака, всё было завалено, грязно – вот такой ужас был».

Масштабную модернизацию предприятия команда Алтушкина начала в 2004-м году, когда завод вошел в состав РМК. На АО «Карабашмедь» впервые в истории установили системы газоочистки и утилизации сернистого газа, чтобы новый сернокислотный цех утилизировал отходящие газы. Предприятие стало первым в России медеплавильным заводе, на котором построили печь Ausmelt, признанную лучшей с точки зрения охраны окружающей среды. Модернизация, кстати, продолжается.

На данный момент инвестиции в перевооружение производства уже оставили более 30 миллиардов рублей. В 20 раз снизился объем выбросов, прекращен сброс стоков в водоёмы города, начался процесс рекультивации объектов накопленного экологического вреда.

Параллельно с модернизацией завода на протяжении 17 лет силами Русской медной компании и лично председателя Совета директоров идёт обновление и города Карабаша. На социальные проекты и благоустройство города РМК направила более двух миллиардов рублей. На эти средства в том числе реконструированы три детских сада, отремонтирован профилакторий, построен современный многофункциональный спортивный комплекс и первый в городе торговый центр «Медь». Кроме того, реализованы проекты благоустройства, осуществлен ремонт улично-дорожной сети, поддержаны образовательные, культурные и другие общественно значимые инициативы.

Справка. Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тыс. тонн медных катодов и 235 тыс. тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает около 11,5 тысяч человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка 1 млрд рублей.