25 Мая 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Глава Нижневартовска Василий Тихонов (2019) | Фото: Накануне.RU

"Ну как же так?" Вартовчане расстроены отставкой главы столицы Самотлора

Новость об отставке главы Нижневартовска Василия Тихонова огорчила горожан. О своём сожалении они высказались в комментариях в Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Красиво и честно ушёл, за это респект", "Я даже сады не хочу теперь сажать без вас, мы вас любим, возвращайтесь, вы нужны городу", "Как так, Василий Владимирович?! Вы нам нужны! Современный, добрый, активный, народный, творческий", – таковы лишь некоторые высказывания в соцсети.

Напомним, Тихонов объявил об отставке на своей странице в Instagram. "Я всегда был предельно откровенен с вами, поэтому сейчас решил лично сообщить о своем уходе с поста главы города, чтобы вы обладали официальной информацией, без домыслов", - обратился к вартовчанам мэр.

По его словам, в отношении него начата "проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города". Подробностей Тихонов не сообщает, однако утверждает, что нарушений им допущено не было, но, "учитывая серьёзность вопроса", и поскольку он не может позволить, чтобы "факт проверки отбросил тень на всю команду", мэр принял решение досрочно покинуть пост.

Решение согласовано с губернатором Югры Натальей Комаровой. Новый глава города будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре текущего года.

Совещание по нацпроектам в Ханты-Мансийске(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Ну как же так?" Вартовчане расстроены отставкой главы столицы Самотлора

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Теги: Василий Тихонов, мэр Нижневартовска, отставка



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Ранее 25.05.2021 10:58 Мск Исполнять обязанности главы Нижневартовска будет заместитель мэра по экономике и финансам

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