Греф снова анонсировал скорую отмену экзаменов

Глава "Сбербанка" Герман Греф снова предрек системе образования ряд разрушительных изменений, придав им при этом положительный смысл. О них он рассказал на форуме "Новое знание".

Он заявил, что скоро традиционная школа и знания фактически будут не нужны, так как в XXI веке нужны будут прежде всего "мягкие навыки" - когнитивные, эмоциональные и социальные, завязанные на цифровые платформы, которые внедряет его "Сбербанк". Эти навыки специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов называет навыками пользования бытовой техникой и "нажимания на кнопки".

Также Греф безапелляционно заявил, что современный ученик "должен быть геймифицирован", то есть его нужно развлекать, а не учить. Всему этому посвящены "суперсовременные программы", которые внедряет "Сбербанк".

Банкир снова упомянул об экзаменах, которые для него "самое кошмарное воспоминание". Он призвал отменить их, и его цифровые платформы как раз на это нацелены. И он уверен, что в течение пяти лет мир будет отходить от экзаменов по мере навязывания "цифровой школы".

"Студент все время оставляет цифровой след, мы видим, как он решал те или иные задачи, сколько времени он потратил на тот или иной курс. В школьной платформе если ты не можешь пройти на следующий уровень, машина тебя переводит ровно туда, где у тебя есть пробел", - рассказал Греф об управлении детей цифровыми платформами.

Напомним, ранее Греф заявлял, что людям нельзя давать доступ к знаниям, так как ими нельзя будет манипулировать.