Греф снова анонсировал скорую отмену экзаменов

25 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование В России
Герман Греф (2020) | Фото: Сбер Конф

Греф снова анонсировал скорую отмену экзаменов

Глава "Сбербанка" Герман Греф снова предрек системе образования ряд разрушительных изменений, придав им при этом положительный смысл. О них он рассказал на форуме "Новое знание".
Читайте также:

Он заявил, что скоро традиционная школа и знания фактически будут не нужны, так как в XXI веке нужны будут прежде всего "мягкие навыки" - когнитивные, эмоциональные и социальные, завязанные на цифровые платформы, которые внедряет его "Сбербанк". Эти навыки специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов называет навыками пользования бытовой техникой и "нажимания на кнопки".

Также Греф безапелляционно заявил, что современный ученик "должен быть геймифицирован", то есть его нужно развлекать, а не учить. Всему этому посвящены "суперсовременные программы", которые внедряет "Сбербанк".

Банкир снова упомянул об экзаменах, которые для него "самое кошмарное воспоминание". Он призвал отменить их, и его цифровые платформы как раз на это нацелены. И он уверен, что в течение пяти лет мир будет отходить от экзаменов по мере навязывания "цифровой школы".

"Студент все время оставляет цифровой след, мы видим, как он решал те или иные задачи, сколько времени он потратил на тот или иной курс. В школьной платформе если ты не можешь пройти на следующий уровень, машина тебя переводит ровно туда, где у тебя есть пробел", - рассказал Греф об управлении детей цифровыми платформами.

Напомним, ранее Греф заявлял, что людям нельзя давать доступ к знаниям, так как ими нельзя будет манипулировать.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Греф снова анонсировал скорую отмену экзаменов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Герман Греф, образование, экзамены, цифровизация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети