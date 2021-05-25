25 Мая 2021
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ предотвратила теракт в Норильске в День Победы

Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае сторонника террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), готовившего теракт в Норильске во время парада Победы.

Взрыв должен был произойти в парадной колонне военных, сообщает Regnum.

В телефоне подозреваемого нашли инструкцию по изготовлению бомбы и переписку, в которой он пытался склонить нескольких человек к совершению взрыва.

Также в подвале одного из домов нашли тайник, в котором хранились компоненты бомбы. Возбуждено уголовное дело.

9 апреля ФСБ сообщила о задержании исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. При обыске у задержанных изъяли взрывчатку и компоненты самодельных бомб с поражающими элементами. Также найдены переписка с эмиссарами террористов с обсуждением планируемых терактов.

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ФСБ предотвратила теракт в Норильске в День Победы

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Теги: фсб, теракт, норильск, день победы



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