ФСБ предотвратила теракт в Норильске в День Победы

Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае сторонника террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), готовившего теракт в Норильске во время парада Победы.

Взрыв должен был произойти в парадной колонне военных, сообщает Regnum.

В телефоне подозреваемого нашли инструкцию по изготовлению бомбы и переписку, в которой он пытался склонить нескольких человек к совершению взрыва.

Также в подвале одного из домов нашли тайник, в котором хранились компоненты бомбы. Возбуждено уголовное дело.

9 апреля ФСБ сообщила о задержании исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. При обыске у задержанных изъяли взрывчатку и компоненты самодельных бомб с поражающими элементами. Также найдены переписка с эмиссарами террористов с обсуждением планируемых терактов.