Экс-сотрудников МВД обвиняют в рассылке писем со ртутью в иностранные посольства

Прокуратура запросила соответственно 18 и 16 лет строгого режима для бывших сотрудников ГУ МВД по Краснодарскому краю Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова, которые проходят по делу о рассылке писем с ядом.

Пенсионеры МВД обвиняются в терроризме, а также контрабанде ядовитых веществ и попытке незаконного сбыта сильнодействующих средств, сообщает "Коммерсантъ".

По версии следствия, фигуранты разослали более 200 писем дипломатическим организациям стран ЕС, Украины, Австралии, а также руководству российского МИДа.

Письма рассылались на поддельных бланках депутата Госдумы Сергея Железняка, в них под видом "крымской земли" находилось ядовитое вещество на основе ртути. При этом значительную часть конвертов при сортировке перехватили сотрудники "Почты России".

По словам обвиняемых, они ни в какую террористическую организацию не входили и травить никого не собирались. Котоманов рассказал, что они просто хотели заработать: некий Александр Жуков за отправку каждого конверта готов был выплатить до 30 тысяч рублей.