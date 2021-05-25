В Челябинской области ищут уникальную "потерянную пещеру"

Уральские ученые занимаются поисками уникальной "потерянной пещеры". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.

По его словам, пещера была открыта в 1930-е годы около Усть-Катава (Челябинская область).

"Ее открыли, когда расширяли железную дорогу. Укладывали новое полотно, и при взрыве открылась пещера. Археологи провели раскопки, в результате была собрана уникальная для Урала и в целом для России коллекция палеонтологического материала. В частности, там было очень много пещерных гиен", - рассказал Косинцев.

В дальнейшем, когда ученые пытались найти эту пещеру, то не смогли ее обнаружить.

"Казалось бы, все было задокументировано и хорошо описано, где она находится. Мы туда приехали вместе со спелеологами и долго ходили по этим скалам. Пещера есть, но совершенно не та, которую мы искали! Она очень специфическая", - отметил специалист.

Павел Косинцев добавил, что в этом году будет предпринята новая попытка поисков данной "потерянной пещеры".

"Мы надеемся, что там еще будет материал, который не был собран в 30-е годы, когда проводили исследования. Дело в том, что сейчас методики изменились. Мы работаем более тщательно и сможем расширить данные об этой очень интересной и уникальной фауне", - заключил он.

Напомним, также этим летом ученые готовят экспедицию для изучения кладбища пещерных медведей, найденного на Среднем Урале.