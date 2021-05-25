25 Мая 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Антон Пантин (2021) | Фото: vk.com/pantin_anton

Избитый экс-депутат думы Югорска выписан из больницы

Бывший депутат думы Югорска Антон Пантин, ставший жертвой нападения, выписан из больницы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Меня выписали из травмотологии, состояние удовлетворительное. Нахожусь дома на амбулаторном лечении. Спасибо докторам, санитарам и обслуживающему персоналу отделения югорской больницы за хорошую работу и внимание", - написал Пантин на своей странице "Вконтакте".

По его словам, нашлись те, кто посчитал нападение pr-акцией перед выборами.

"Люди разные бывают, но даже в такой криминальной ситуации нашлось 20-30 человек, которым кровь не кровь, мол, сам организовал перед выборами, мало дали, не верю, заслужил и так далее. Естественно, у всех разное воспитание, образование и набор жизненных ориентиров. Таким нет смысла что-то объяснять, раз до сих пор ничего не поняли. Я просто их заблокировал. Не вижу смысла общаться с теми, кто не понимает элементарных вещей и полностью растерял совесть и сострадание", - считает политик.

Антон Пантин(2021)|Фото: vk.com/pantin_anton

Напомним, экс-депутата избили 21 мая. По его мнению, нападение может быть связано с предстоящими выборами. По данным УМВД по Югре, подозреваемый в избиении Антона Пантина был установлен и допрошен. Установить личность нападавшего удалось с помощью камер видеонаблюдения. Сообщается, что ранее он не судим, работает охранником. После задержания мужчина был допрошен и отпущен, так как статья о побоях не подразумевает заключения под стражу.

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Избитый экс-депутат думы Югорска выписан из больницы

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Теги: Антон Пантин, нападение



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