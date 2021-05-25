"Тысячи лет там не было никого". Уральские ученые изучат пещеру с кладбищем медведей

Этим летом ученые готовят экспедицию для изучения кладбища пещерных медведей, найденного на Среднем Урале. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.

По его словам, пещера была открыта спелеологами в 2019 году.

"В прошлом году мы ее посетили, провели исследования и сборы материала, который был доступен. Там было найдено 16 черепов пещерных медведей. Уникальность в том, что до нас в этой пещере никого не было - впервые за многие тысячи лет ее посетили люди", - рассказал Косинцев.

Ученый отметил, что это позволило сохраниться костям пещерных медведей не потревоженными. Сложность только в том, что грунт, на котором лежат кости, очень влажный и мягкий.

"Задача на этот год - провести там раскопки и собрать кости, которые находятся в этом грунте. Их очень много. Какой объем работы нам предстоит, мы пока не знаем", - добавил Павел Косинцев.

Специалисты приступят к изучению уникальной пещеры в августе.