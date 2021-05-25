25 Мая 2021
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Алексей Демкин, администрация Перми (2020) | Фото: 59t028.permkrai.ru

"Косяки и недоработки". Демкин отчитался за Самойлова

Глава Перми Алексей Демкин сегодня впервые выступил перед депутатами с ежегодным отчетом перед депутатами городской думы. Поскольку в прошлом году отчета о работе не было, новый мэр отчитался за два последних года работы Дмитрия Самойлова, передает корреспондент Накануне.RU.

Традиционно большое внимание в отчете уделялось социальной сфере. Так, за 2019-2020 годы в Перми сеть дошкольных учреждений увеличилась на 915 мест. В рамках нацпроекта "Демография" в 2020 году были построены четырые детских сада на 1112 мест. В результате охват дошкольным образованием детей в возрасте от одного года до восьми лет возрос с 68,5% в 2018 году до 79,9% в 2020 году. Кроме того, в Перми была введена в эксплуатацию одна школа - новый корпус гимназии №3 на 1050 мест.

В этом году планируется достроить новый корпус школы №93, в 2022 году – школы по улице Целинной, 15, улице Юнг Прикамья, 3 и гимназию №17.

По строительству спортивных объектов - в эксплуатацию ввели спортивную базу "Летающий лыжник". Ведется строительство экстрим-парка и физкультурно-оздоровительного центра по улице Академика Веденеева, 25.

Что касается решения проблемы аварийного жилья, то расселяемая площадь с 24,3 тыс. кв. м в 2018 г. выросла до 38,9 тыс. в 2020 г. Увеличилось и число дорог, соответствующих нормативам, с 58,5% до 70,6% в 2020 г. Продолжается масштабное обновление улично-дорожной сети и общественных пространств: Комсомольского проспекта, эспланады и набережной.

Объем инвестиций в основной капитал в 2020 г. вырос на 2,7% и составил 116,9 млрд руб. по сравнению с 2019 г.

"Приоритеты в работе городских властей исходят из послания президента РФ Владимира Путина и показателей национальных проектов. Самое сложное время, связанное с пандемией, преодолено – мы быстро реагировали на вызовы времени и принимали необходимые меры социальной поддержки, при этом стабильно функционировали все сферы городского хозяйства. Также совместно с депутатским корпусом планируем привести транспортную реформу к логическому завершению и настроить экономику этого процесса", – отметил Алексей Демкин.

После выступления градоначальника депутаты получили возможность задать вопросы. Назвать вопросы острыми - даже с натяжкой нельзя: благоустройство, экология, строительство спортивных объектов, расселение аварийного жилья.

Так, депутат Геннадий Сторожев спросил мэра, в каком состоянии находится реконструкция манежа "Спартак". Демкин отметил, что был объявлен конкурс, победителем признана одна компания, которая заявилась на конкурс, она получила проектную документацию и занимается подготовкой к началу реконструкции.

"Мы будем делать все, чтобы в намеченные сроки "Спартак" был реконструирован", - заявил Демкин, отметив, что рассчитывает, что к 300-летию Перми он уже заработает.

Депутат гордумы Илья Лисняк поинтересовался, планируют ли власти Перми строить муниципальное жилье для решения проблемы расселения граждан:

"В прошлом году удалось привлечь существенное финансирование и серьезно увеличить объемы расселения ветхого и аварийного жилья. Муниципалитет покупал буквально все жилье, подходящее для расселения и к концу 2020 г. обнаружились две серьезные проблемы. Первая - дефицит подходящего жилья на рынке. Разорился ряд крупных застройщиков, объемы строительства снижаются, а спрос на жилую недвижимость перегрет. Как результат - переселять скоро будет некуда. И вторая проблема - стоимость квадратного метра. Программа льготной ипотеки, неустойчивое экономическое положение и другие факторы привели к повышению стоимости жилья как в Перми, так и в целом по стране. А у нас по нормам квадратный метр под расселение должен стоить чуть более 50 тыс. руб. Вопрос - где будем брать в 2021 г. жилье под эти цели? Рассматривается ли строительство муниципального жилья?"

Алексей Демкин заявил, что на рост цен повлияли немного другие факторы, а не активная работа властей по расселению граждан. Он подтвердил, что власти рассматривают возможность строительства муниципальных объектов для решения этой проблемы.

По завершении общения с главой, депутаты получили возможность высказаться. Илья Лисняк упомянул прежнего мэра Перми Дмитрия Самойлова, отметив, что отчет наглядно показал его "косяки" и "недоработки".

"Довольно странно, что за косяки и недоработки Дмитрия Самойлова отчитываться пришлось новому главе Перми Алексею Демкину. Зато наглядно видно, какое количество проблем оставил после себя прежний градоначальник. Достижение целевых показателей продолжалось скатываться в бездну. В 2020 г. не достигнут каждый четвертый показатель. Из 14 индексов достижений цели не обеспечено достижение шести. То есть, почти половина. Таким образом, результативность работы администрации в 2020 г. по сравнению с 2019 г. заметно ухудшилась. Оценка эффективности муниципальных программ - в основном низкая и средняя. Команда Самойлова старательно поддерживала репутацию троечников на грани успеваемости. О том, как реализовывались инвестпроекты до прихода на управление капитального строительства Ирины Чирковой и Виктора Агеева, грустно даже вспоминать. Многочисленные ошибки дорогостоящей транспортной реформы приходится разруливать до сих пор, план по доходам бюджета от приватизации муниципального имущества провален", - высказался Илья Лисняк.

При этом он отметил и позитивные моменты в работе городских властей - работу департамента физкультуры, соцполитики, образования, прорыв в сфере экологии с приходом Дмитрия Андреева на пост начальника управления по экологии и природопользованию, отметил успехи работы департамента экономики в "коронакризисный год".

Также парламентарий назвал удачными первые кадровые решения нового мэра: назначение на пост начальника департамента образования Анны Деменевой, возвращение Алексея Грибанова на должность вице-мэра позитивно отразилось на социальной сфере, успешные управленцы из бизнеса (Лисняк имел в виду Эдуарда Хайруллина) активно включатся в работу и скоро себя проявят.

Депутат Арсен Болквадзе также в своем выступлении коснулся провала городскими властями некоторых инвестпроектов.

"2020 год был сложным. Ставить сейчас оценки и относиться к достижению показателей, когда они планировались в отсутствие пандемии и экономических кризисов, довольно сложно. Тем не менее, город жил и развивался, в городе строились социальные объекты. Единственный момент - провалы по некоторым инвестпроектам, которые люди ждут. Это не просто строчки в бюджете, это те объекты инфраструктурные, которые могут улучшить качество жизни нашего города", - сообщил он и призвал нового градоначальника уделять внимание реализации инвестпроектов.

Отметим, что ранее в Перми был приостановлен запуск пилотного инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации плавательных бассейнов. В июне 2021 года также истечет срок, связанный с созданием единого центра реализации проектов муниципально-частного партнёрства.

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"Косяки и недоработки". Демкин отчитался за Самойлова

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Теги: Алексей Демкин, Дмитрий Самойлов, ответ, депутаты, инвестпроекты



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