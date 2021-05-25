Замминистра сельского хозяйства Якутии задержан за взятку в 1,1 млн рублей

В Якутии задержали заместителя министра сельского хозяйства республики Василия Афанасьева по подозрению в получении взятки в 1,1 млн рублей, а также превышению должностных полномочий.

На работе и дома у замминистра проведены обыски. Общий ущерб от действий Афанасьева превысил 40 миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

По версии следствия, Афанасьев получал "откаты" от продажи сельхозпродукции по завышенным ценам.

За три года заместитель министра получил от директора предприятия взятку в общей сумме свыше 1 млн 100 тыс. рублей.

Кроме этого, чиновник способствовал незаконному предоставлению повышенной субсидии из бюджета республики данному сельхозкооперативу.

В 2019 году бывший заместитель министра сельского хозяйства Якутии стал фигурантом головного дела о получении взятки. Сообщалось, что в 2017 году экс-чиновник, который тогда был замминистра, получил взятку от одного из бизнесменов в виде строительства для него частного дома стоимостью полмиллиона рублей в Якутске.