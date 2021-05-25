25 Мая 2021
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Политика В России
Коллаж, карта России, общество (2020) | Фото: Накануне.RU

Составлен демографический рейтинг регионов. Впереди всех Чечня

На сайте проекта "Трезвая Россия" опубликован "Демографический рейтинг регионов - 2021", в котором все регионы упорядочены в порядке убывания их демографического рейтинга. Он составлен в целях представления обществу и властям объективной картины об уровне рождаемости и "социального комфорта" для прироста населения.
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Метод расчета рейтинга не приводится, однако, насколько можно судить, он рассматривает население как динамическую величину, которая имеет тенденцию к росту или убыванию. Это определяется уровнем рождаемости, смертности и возрастной структурой населения. Учитывалось также число абортов.

Наибольший демографический рейтинг имеет Чечня - 45. Далее идут Тыва (43), Ингушетия (39), Дагестан (38). Они выделяются более значительно. Вслед за ними в порядке медленного убывания от 35 до 33 идут: Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Северная Осетия-Алания, Республика Алтай, Ханты-Мансийский АО, Кабардино-Балкария, Тюменская область, Якутия. В этих регионах население растет быстрее всего за счет наиболее высокой рождаемости.

Последними с конца идут Ленинградская, Смоленская, Псковская, Орловская, Брянская, Ивановская, Магаданская, Кемеровская, Кировская, Курская области и другие регионы преимущественно европейской части России. В них население убывает наиболее быстро, рождаемость наименьшая, а население наиболее старое.

В материале также отмечаются все общеизвестные катастрофические тенденции в демографии России, о которых мы неоднократно писали. Рождаемость снизилась до 1,5 ребенка на женщину, "естественная" убыль достигла почти 700 тыс. человек в год. И предпосылок для улучшения ситуации нет.

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Составлен демографический рейтинг регионов. Впереди всех Чечня

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Теги: демография, население, рождаемость



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