Глава Нижневартовска объявил о своей отставке из-за проверки, которая "может бросить тень на всю команду"

Глава Нижневартовска Василий Тихонов в своем Instagram сообщил о том, что покидает свой пост, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я всегда был предельно откровенен с вами, поэтому сейчас решил лично сообщить о своем уходе с поста главы города, чтобы вы обладали официальной информацией, без домыслов", обратился к вартовчанам мэр.

По его словам, в отношении него начата "проверка по обстоятельствам не совместимым со статусом главы города". Подробностей Тихонов не сообщает, однако утверждает, что нарушений им допущено не было, однако "учитывая серьезность вопроса" и поскольку не может позволить, чтобы "факт проверки отбросил тень на всю команду"? мэр принял решение досрочно сложить полномочия.

Решение согласовано с губернатором Югры Натальей Комаровой.

Новый глава города будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре текущего года.