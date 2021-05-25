25 Мая 2021
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Василий Тихонов, совещание, больница-долгострой (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

Глава Нижневартовска объявил о своей отставке из-за проверки, которая "может бросить тень на всю команду"

Глава Нижневартовска Василий Тихонов в своем Instagram сообщил о том, что покидает свой пост, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я всегда был предельно откровенен с вами, поэтому сейчас решил лично сообщить о своем уходе с поста главы города, чтобы вы обладали официальной информацией, без домыслов", обратился к вартовчанам мэр.

По его словам, в отношении него начата "проверка по обстоятельствам не совместимым со статусом главы города". Подробностей Тихонов не сообщает, однако утверждает, что нарушений им допущено не было, однако "учитывая серьезность вопроса" и поскольку не может позволить, чтобы "факт проверки отбросил тень на всю команду"? мэр принял решение досрочно сложить полномочия.

Решение согласовано с губернатором Югры Натальей Комаровой.

Новый глава города будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре текущего года.

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Глава Нижневартовска объявил о своей отставке из-за проверки, которая "может бросить тень на всю команду"

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Теги: Василий Тихонов, отставка, проверка



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