С Протасевичем сделали еще меньше того, что в 2014 году хотели сделать с Януковичем - адвокат

Украинский адвокат Виталий Сердюк, который защищал в суде экс-президента страны Виктора Януковича, рассказал по случаю инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair с координатором массовых беспорядков Романом Протасевичем, что в 2014 году то же самое пытались сделать с Януковичем. И тогда Запад "не замечал" действий захвативших власть мятежников, в то время как сейчас ЕС запретил полеты в ЕС всем белорусским авиакомпаниям.

Он напомнил, что 22 февраля 2014 года по команде Александра Турчинова, которого Рада под дулами автоматов провозгласила "и.о. президента", авиадиспетчер угрожал применить боевую авиацию, чтобы посадить вертолет с Януковичем.

"Тогда пилоту поступила команда: "распоряжением и.о. президента вам приказано вернуться в Харьков. В случае неповиновения будет открыт огонь на поражение", - написал Сердюк.

Налицо было уголовное преступление по факту покушения на жизнь президента Украины, которое до сих по не расследуется. Он привел и официальную расшифровку переговоров военного диспетчера и пилота вертолета.

Тем не менее сейчас президент Владимир Зеленский из-за подобного случая поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Хотя был даже не обстрелян, а лишь посажен самолет, и не с президентом, а с человеком, против которого возбуждено уголовное дело.