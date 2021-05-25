С Протасевичем сделали еще меньше того, что в 2014 году хотели сделать с Януковичем - адвокат

25 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Роман Протасевич (2021) | Фото: facebook.com / Роман Протасевич

С Протасевичем сделали еще меньше того, что в 2014 году хотели сделать с Януковичем - адвокат

Украинский адвокат Виталий Сердюк, который защищал в суде экс-президента страны Виктора Януковича, рассказал по случаю инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair с координатором массовых беспорядков Романом Протасевичем, что в 2014 году то же самое пытались сделать с Януковичем. И тогда Запад "не замечал" действий захвативших власть мятежников, в то время как сейчас ЕС запретил полеты в ЕС всем белорусским авиакомпаниям.

Он напомнил, что 22 февраля 2014 года по команде Александра Турчинова, которого Рада под дулами автоматов провозгласила "и.о. президента", авиадиспетчер угрожал применить боевую авиацию, чтобы посадить вертолет с Януковичем.

"Тогда пилоту поступила команда: "распоряжением и.о. президента вам приказано вернуться в Харьков. В случае неповиновения будет открыт огонь на поражение", - написал Сердюк.

Налицо было уголовное преступление по факту покушения на жизнь президента Украины, которое до сих по не расследуется. Он привел и официальную расшифровку переговоров военного диспетчера и пилота вертолета.

Тем не менее сейчас президент Владимир Зеленский из-за подобного случая поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Хотя был даже не обстрелян, а лишь посажен самолет, и не с президентом, а с человеком, против которого возбуждено уголовное дело.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

С Протасевичем сделали еще меньше того, что в 2014 году хотели сделать с Януковичем - адвокат

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Белоруссия, Янукович, Протасевич



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети