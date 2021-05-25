ХАМАС отрицает причастность к сообщению о минировании самолета Ryanair

Радикальное движение ХАМАС опровергло заявления белорусских властей о причастности к инциденту с самолетом компании Ryanair.

Как заявил спикер движения Фавзи Бархум, обвинения со стороны Минска были выдуманы, чтобы "помешать мировым симпатиям к палестинскому народу и его законному сопротивлению", пишет Regnum.

Накануне министерство транспорта Белоруссии заявило о том, что сообщение о минировании самолета, который 23 мая "приземлили" в Минске, было получено от представителей ХАМАСа.

По словам директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артема Сикорского, письмо на английском языке поступило на электронную почту аэропорта Минска с ящика на protonmail. Об этом сразу сообщили экипажу самолета, который "мог вернуться во Львов, Киев, сесть в Варшаве или лететь в Вильнюс, но сам принял решение сесть в Минске", добавил он.

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