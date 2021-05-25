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Владимир Уйба (2020) | Фото: twitter.com

"У вас я — Путин": Глава Коми, где ранее произошел разлив нефти, ответил возмущенным жителям

Глава республики Коми Владимир Уйба ответил на возмущения жителей села Мутный Материк словами "У вас я — Путин". Сельчане заявили, что собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину из-за нефтеразлива на Ошском месторождении.

Уйба призвал местных жителей сформировать "перечень вопросов" по селу, при этом уточнил, что не надо их связывать "с сегодняшней ситуацией с нефтью". В ответ люди заявили, что делают это каждый год, некоторые отметили, что надо обращаться "напрямую к Путину".

"Да какой Путин? У вас я — Путин. Какой Путин вам?" — возмутился Уйба. Когда один из присутствующих переспросил: "Вы наш Путин?", губернатор повторил: "Я для вас Путин, конечно! А кто я для вас?".

Как сообщалось, в Коми после аварии на объекте "Лукойла" готовятся протесты. Комитет спасения Печоры требует от главы РК Владимира Уйбы, чтобы "Лукойл" полностью заплатил за ущерб, нанесенный природе, в бюджет республики.

Авария произошла 11 мая из-за разгерметизации напорного нефтепровода месторождения, нефть попала в реку Колву, в результате режим ЧС был введен уже в Усинске (Республика Коми).

Росприроднадзор оценил площадь нефтеразлива на Ошском месторождении, которое разрабатывает "Лукойл-Коми", примерно в 1,3 га.

Объем нефтесодержащей жидкости, попавшей на почву и в реку в НАО и Коми в результате аварии на нефтесборном коллекторе, скорректирован до 90 тонн, сообщила компания "Лукойл-Коми". Изначально объем оценивали в 4 тонны.

20 мая "Лукойл-Коми" сообщила, что основную массу нефтепродуктов, которые попали в реку Колву после нефтеразлива в соседнем НАО, удалось собрать.

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"У вас я — Путин": Глава Коми, где ранее произошел разлив нефти, ответил возмущенным жителям

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Теги: владимир уйба, коми, разлив нефти, путин



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