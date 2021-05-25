Арбитражный суд Прикамья признал преимущество АО "Пермский свинокомплекс" на выкуп стада

Арбитражный суд Прикамья признал преимущественное право АО "Пермский свинокомплекс" на приобретение свинопоголовья прежнего владельца предприятия ООО "Свинокомплекс "Пермский", сообщает "Ъ".

В суд обратилась конкурсный управляющий свинокомплекса "Пермский" Аглая Лясман. Истец требовала признать, что у АО нет преимущественного права на покупку стада, так как общество получает прибыль от продажи сельскохозяйственной продукции, полученной за счет имущества ООО. При этом полученная выручка также принадлежит ООО "Свинокомплекс Пермский", а не акционерному обществу. В Пермском свинокомплексе считают, что АО таким правом обладает, в связи с тем, что является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона.

Суд отметил, что 100% акций АО "Пермский свинокомплекс"находятся в собственности Пермского края и сельскохозяйственное предприятие является получателем бюджетных средств в виде субсидий на развитие свиноводства. Согласно отчету об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса за 2020 год, доля дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, включая продукцию переработки, у АО "Пермский свинокомплекс" за 2019 год составила 85,6%, за 2020 год — 83,1%. На основе вышеизложенного суд пришел к выводу, что у акционерного общества есть преимущественное право выкупа свинопоголовья.

Как сообщало Накануне.RU, ранее конкурсный управляющий свинокомплекса "Пермский" вновь объявил торги по продаже свинопоголовья и другого имущества комплекса. Цена самого большого лота составила 422 млн руб. (такая же цена была и в предыдущем конкурсе). В лот входит стало из 88 тыс. голов свиней. Имущество является залогом в пользу "Россельхозбанк", АО "Пермский свинокомплекс" и "Ваш Аудитор". Также на торги снова выставлены дебиторские задолженности омских "Торговый дом "Синергия" (410,3 млн руб.) и ООО "Свинокомплекс "Ударный" (8,3 млн руб.).

Остальные девять лотов общей стоимостью 1,8 млн руб. включают производственное оборудование: подогреватель мазута, электронасос, вакуум-упаковочную машину, бокс микробиологической безопасности, холодильную камеру, устройство для очистки воздуха, ошпаро-волососгонная машину и два щитовых холодильника.

Отметим, что это уже третьи торги по продаже имущества свинокомплекса.