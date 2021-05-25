25 Мая 2021
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Флаги стран, которые представлены на ЧМ по хоккею в Риге (заменены флаги России и Беларуси) (2021) | Фото: REUTERS / Janis Laizans

В центре Риги на ЧМ по хоккею заменили флаги России и Беларуси

В центре Риги с площади, где представлены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, сняли флаги России и Беларуси.

Инциденты произошли накануне. Российский триколор заменили на тот, который использует Олимпийский комитет России (ОКР). По словам организаторов хоккейных соревнований, замена связана с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому, Россия не может выступать под своим флагом на чемпионатах мира.

До этого подобный инцидент произошёл с официальным флагом Беларуси. Государственный флаг на той же площади заменили на оппозиционный бело-красно-белый стяг. Посол Латвии в Минске объяснил, что власти приняли данное решение после инцидента с самолетом Ryanair.

Флаги стран, которые представлены на ЧМ по хоккею в Риге (заменены флаги России и Беларуси)(2021)|Фото: REUTERS / Janis Laizans

Мэр Риги в сообщении на своей странице в твиттере отметил, что среди флагов ЧМ по хоккею поддерживает флаг "свободной Беларуси", а "флагу, который символизирует режим, государственный терроризм, не место в Риге".

После чего в Беларуси посчитали решение оскорбительным и объявили о высылке из страны всех латвийских дипломатов.

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В центре Риги на ЧМ по хоккею заменили флаги России и Беларуси

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Теги: хоккей, чемпионат мира, Рига, Россия, Беларусь, флаги



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