25 Мая 2021
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В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

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Политика За рубежом
Boeing-737 Боинг самолет Кольцово Белавиа авиакомпания (2010) | Фото: Накануне.RU

Евросоюз решил не принимать рейсы белорусских авиакомпаний

Саммит Евросоюза после инцидента с самолетом Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза.

Как говорится в итоговом заявлении, европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Решение ЕС в силу вступит после того, как будет утверждено Советом Евросоюза на уровне министров.

Кроме того, Международной организации гражданской авиации поручено расследовать вынужденную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Также в заявлении сказано, что в отношении ряда физических и юридических лиц Белоруссии будут введены санкции, передает Regnum.

Ранее Великобритания попросила зарегистрированные в стране авиакомпании не летать над Белоруссией после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair. Кроме того, Лондон также приостанавливает разрешение на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа" и всех чартерных перевозчиков республики.

Также сообщалось, что из-за решения властей Литвы о приостановке выполнения рейсов "Белавиа" в/из литовских аэропортов компания отменила полеты в Вильнюс.

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич.

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Евросоюз решил не принимать рейсы белорусских авиакомпаний

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Теги: евросоюз, белоруссия, авиакомпании белоруссии



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