25 Мая 2021
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Общество За рубежом
Джек Ма (2021) | Фото: Global Times / Скриншот видео

Джек Ма оставил пост ректора университета Хупань - "клуба китайских сверхбогачей"

Китайский миллиардер Джек Ма оставил пост ректора университета Хупань, хотя и продолжит читать там лекции. Как сообщает издание "Ванъи синьвэнь", учебное заведение во всех своих аккаунтах также удалило слово "университет" и стало называться "Образовательный и учебный центр Хупань".
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В самом Китае многие считают, что под этой вывеской скрывался не настоящий университет, а клуб супер-богачей, выращивавший новую бизнес-элиту страны, способную в будущем выступить и с политическими требованиями к руководству КНР. К слову, недавно уже был закрыт филиал этого университета в провинции Юньнань.

Отношения Джека Ма с китайскими властями обострились после того, как в преддверии IPO его компании Ant Group Ма выступил с критикой экономической политики Китая. В отношении бизнесов Ма было начато антимонопольное расследование, самого его вызвали для разбирательств в регулирующие органы, а размещение на биржах в итоге пришлось отменить.

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Джек Ма оставил пост ректора университета Хупань - "клуба китайских сверхбогачей"

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Теги: Джек Ма, университет, Хупань



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