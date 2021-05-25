Уралец зарубил топором свою однокурсницу, взявшую кредит на покупку авто

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело жителя Полевского. Его обвиняют в убийстве однокурсницы и разбое.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, у мужчины накопились долги перед микрофинансовыми организациями, и в августе прошлого года он решил напасть на свою бывшую сокурсницу, с которой общался после окончания института. Злоумышленник знал, что девушка взяла кредит в 400 тысяч рублей на покупку автомобиля.

Для подготовки к преступлению он приобрел столярный топор и пришел с ним в квартиру знакомой. Там уралец нанес ей не менее четырех ударов топором по голове, шее и туловищу, в результате чего она скончалась на месте.

Затем убийца, сменив пароль на телефоне потерпевшей, перевел деньги с одной карты на другую. Также он похитил карту убитой девушки, на которой лежали 526 тысяч рублей, забрал ее сотовый телефон и ноутбук.

Сейчас уголовное дело направлено в Свердловский областной суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.