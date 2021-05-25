Алтайские справороссы предлагают вернуть прямые выборы градоначальников

Депутаты "Справедливой России" внесли в заксобрание Алтайского края проект закона о возврате прямых выборов глав муниципалитетов.

Свое решение они объясняют тем, что произошел "резкий рост недовольства их работой". Депутаты проведут серию митингов и пикетов перед июньской сессией, на которой планируется рассмотреть поправки, а в случае отклонения будут вносить их снова — пока "не продавят".

Оппозиционные фракции готовы поддержать инициативу, однако сами в успех не верят. Все дело в том, что такие поправки вносились уже дважды, и оба раза заксобрание их отклоняло.

Как сообщил политолог Андрей Некрасов, данная тема в очередной раз поднимается накануне избирательной кампании - народ всегда недоволен властью и эту тему легко раскрутить. Политолог Илья Гращенков уверен, что возвращение прямых выборов мэров возможно лишь с подачи "Единой России", пишет "Коммерсант".

Напомним, в марте депутаты свердловского заксобрания отклонили идею о проведении в регионе референдума о прямых выборах мэров. Такой законопроект был внесен активистами движения "Народная инициатива".