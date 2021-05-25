8-летний мальчик выпал из окна квартиры в Тюмени на восьмом этаже

Прокуратура Тюменской области ведет проверку после падения мальчика из окна квартиры.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном органе региона, вечером 24 мая в Тюмени из окна квартиры на шестом этаже в доме по улице Маршала Захарова выпал 8-летний мальчик. Он получил травмы и был госпитализирован.

Прокуратура поручила провести проверку и выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку исполнению родителями своих обязанностей.

В начале мая в Челябинске восьмилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа. Ребенок госпитализирован в больницу.