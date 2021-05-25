25 Мая 2021
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Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске сотрудники налоговой инспекции получили взятку в 750 тысяч рублей

В Магнитогорске расследуется уголовное дело, фигурантами которого стали бывший начальник отдела районной налоговой инспекции и два инспектора.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКО по Челябинской области, в 2017 году начальник отдела налоговой инспекции и инспектор отдела получили через посредника – бывшего сотрудника налоговой службы, от директора коммерческой организации взятки в 750 тыс. руб. за непринятие мер по результатам проведенной налоговой проверки юридического лица.

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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В Магнитогорске сотрудники налоговой инспекции получили взятку в 750 тысяч рублей

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Теги: Магнитогорск, налоговая, взятка



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