25 Мая 2021
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Проверка к сдаче ЕГЭ (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Рособрнадзор разъяснил ковидные ограничения во время сдачи ЕГЭ

Сдающие Единый государственный экзамен школьники не обязаны на экзамене быть в масках и перчатках, а также проходить тестирование на коронавирус или ставить прививку.

Как сообщает Рособрнадзор на своей странице в "ВКонтакте", маски и перчатки должны носить только организаторы экзамена и наблюдатели. В ведомстве отметили, что решение о допуске школьника на ЕГЭ принимает медработник, находящийся в экзаменационном пункте, а при наличии хронического заболевания с симптомами, схожими с ОРВИ, нужно предоставить об этом справку.

Ранее министерство высшего образования и науки России огласило расписание приемной кампании этого года. По словам главы министерства Валерия Фалькова, прием документов продлится с 20 июня по 29 июля. 

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Рособрнадзор разъяснил ковидные ограничения во время сдачи ЕГЭ

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Теги: Рособрнадзор, ЕГЭ, коронавирус



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