Рособрнадзор разъяснил ковидные ограничения во время сдачи ЕГЭ

Сдающие Единый государственный экзамен школьники не обязаны на экзамене быть в масках и перчатках, а также проходить тестирование на коронавирус или ставить прививку.

Как сообщает Рособрнадзор на своей странице в "ВКонтакте", маски и перчатки должны носить только организаторы экзамена и наблюдатели. В ведомстве отметили, что решение о допуске школьника на ЕГЭ принимает медработник, находящийся в экзаменационном пункте, а при наличии хронического заболевания с симптомами, схожими с ОРВИ, нужно предоставить об этом справку.

Ранее министерство высшего образования и науки России огласило расписание приемной кампании этого года. По словам главы министерства Валерия Фалькова, прием документов продлится с 20 июня по 29 июля.