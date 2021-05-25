Протасевич дает показания в СИЗО Минска

Сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан белорусскими властями при экстренной посадке самолета Ryanair в Минске, сообщил, что находится в СИЗО и сотрудничает со следствием.

Соответствующее видеообращение распространил Telegram- канал "Желтые сливы". "Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем и с какими-либо другими органами, у меня нет", — сказал оппозиционер. Он отметил, что правоохранительные органы обращаются с ним корректно.

Протасевич заявил, что продолжает сотрудничать со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске.

Ранее в сети появились сообщения, что Протасевич якобы находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич. Сообщалось, что вместе с ним находилась его подруга, гражданка РФ София Сапега, возможно, она также была задержана.