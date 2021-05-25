Центробанк сообщил о пике роста ипотечного кредитования в апреле

Ипотечное кредитование в РФ в апреле достигло пикового темпа роста - 2,8%.

Как сообщили Накануне.RU в Центробанке РФ, такой рост характерен для сентября—декабря. Отмечается, что объем выдачи в рамках льготной ипотеки под 6,5% практически не изменился по сравнению с мартом - 132 млрд руб. против 135 млрд руб., однако доля льготной ипотеки в выдачах в апреле сократилась до 25% с 27% в марте.

Напомним, до 1 июля правительство и Банк России примут решение по продлению льготной ипотеки отдельно по каждому региону, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в кабинете министров строительство. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что параметры и факторы могут пересматриваться, льготную ипотеку можно продлевать даже в отдельных городах в зависимости от ситуации на рынке жилья.