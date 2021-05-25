Москва согласилась на саммит Россия - США

В Женеве прошла первая очная встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником американского президента по национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

В ходе встречи российская сторона формально согласилась на саммит с США. Как отмечает Совбез, встреча стала "логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном". Отмечается, что о сроках и месте проведения саммита будет сообщено дополнительно, пишет "Коммерсант".

В Рейкьявике прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

Пока это самый высокий уровень диалога со времени, когда дела Белого Дома перешли к администрации Джо Байдена. Сергей Лавров открыто назвал нынешние отношения между Москвй и Вашингтоном "нездоровыми", но выразил готовность "разгребать завалы". Блинкен, со своей стороны, обещал продолжить переговоры в будущем.

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