Великобритания попросила авиакомпаниям не летать над Белоруссией

Великобритания попросила зарегистрированные в стране авиакомпании не летать над Белоруссией после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair.

Кроме того, Лондон также приостанавливает разрешение на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа" и всех чартерных перевозчиков республики. Подобные меры обсуждают и в Евросоюзе. Как заявил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс, в связи с инцидентом нужно ввести дополнительные санкции против Минска, пишет "Коммерсант".

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании.

После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич. Сообщалось, что вместе с ним находилась его подруга, гражданка РФ София Сапега, возможно, она также была задержана.