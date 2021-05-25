В Госдуме поддержали новый механизм демпфера по снижению цен на бензин

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона о корректировке демпфирующего механизма по стабилизации цен на бензин.

Документ должен быть рассмотрен 25 мая. Как ожидается, стоимость бензина будет снижаться до 2023 года, а затем цены начнут индексироваться на 3%. Скорректированный демпферный механизм в нефтяной отрасли в России начал работать с 1 мая. Вопрос корректировки демпфера возник после увеличения цен на топливо в начале года, пишет "Коммерсант".

Ранее в своем годовом отчете о риске повторения топливного кризиса 2018-го года сообщала Счетная палата России. Аудиторы полагают, что сейчас есть все предпосылки для этого, а кризис может привести к усилению социальной напряженности.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.