25 Мая 2021
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Общество За рубежом
(2019) | Фото: РБК

Бернар Арно возглавил рейтинг богатейших людей Forbes

Бизнесмен из Франции Бернар Арно возглавил рейтинг богатейших людей мира, передает Forbes.

Состояние главы Louis Vuitton Moet Hennessy оценивается в $186,3 млрд - на $300 млн больше, чем у главы Amazon Джеффа Безоса.

Третье место занимает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в $147,3 млрд.

Ранее сообщалось, что если личное состояние основателя Amazon Джеффа Безоса будет расти такими же темпами, как сейчас, то он может стать первым в истории триллионером уже в 2026 году – в возрасте 62 лет. Это данные анализа ресурса Comparisun.

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Бернар Арно возглавил рейтинг богатейших людей Forbes

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Теги: Бернар Арно, Джефф Безос, Илон Маск, миллиардеры



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