Белоруссия и Латвия высылают своих дипломатов

Весь дипломатический и административно-технический состав посольства Латвии должен покинуть Белоруссию в течение двух суток из-за оскорбления государственного флага Белоруссии в Риге.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей, передает агентство "БелТА". В ответ Латвия объявила о взаимной высылке всех белорусских дипломатов.

Как сообщалось, из-за решения властей Литвы о приостановке выполнения рейсов "Белавиа" в/из литовских аэропортов компания "вынуждена отменить полеты в Вильнюс с 3.00 25 мая до 02.59 26 июня (по белорусскому времени)", сообщил Накануне.RU перевозчик.

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