25 Мая 2021
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Коллаж, Александр Лукашенко, флаг Белоруссии (2020) | Фото: Накануне.RU

Белоруссия и Латвия высылают своих дипломатов

Весь дипломатический и административно-технический состав посольства Латвии должен покинуть Белоруссию в течение двух суток из-за оскорбления государственного флага Белоруссии в Риге.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей, передает агентство "БелТА". В ответ Латвия объявила о взаимной высылке всех белорусских дипломатов.

Как сообщалось, из-за решения властей Литвы о приостановке выполнения рейсов "Белавиа" в/из литовских аэропортов компания "вынуждена отменить полеты в Вильнюс с 3.00 25 мая до 02.59 26 июня (по белорусскому времени)", сообщил Накануне.RU перевозчик.

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Белоруссия и Латвия высылают своих дипломатов

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Теги: Белоруссия, Латвия, дипломаты



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