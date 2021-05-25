В курганской больнице врачи продолжают ходить "кругами ада": жалуются на переработки, отсутствие надбавок, СИЗ и лекарств

Появляются новые жалобы со стороны медработников больницы скорой медицинской помощи Кургана, ранее мы писали о ситуации, которая возникла в ГБУ. Как они заявляют на условиях анонимности, дело не только в большом количестве переработок, отсутствии прозрачности в начислении надбавок и низких зарплатах, также врачам и фельдшерам, с их слов, не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ), перчаток, лекарств. Однако из ответов чиновников может сложиться мнение, что работники выдумывают свои проблемы, и всё есть в достатке.

Вот что в паблике "Записки фельдшера" на правах анонимности написал один из медиков: "Делюсь обстановкой в СМП города Кургана. Уже полгода находимся в дефиците медикаментов, перчаток, игл, шприцов и т.д. На сутки нам выдают по три пары перчаток (вызовов обслуживаем по 20 штук, а перчаток только три пары), шприцов 5 мл нет, одноразовых игл для шприцов нет, закончился преднизолон, урапидил, коргликард, новокаинамид. С приходом нового главврача все пошло по одному месту".

Ранее сотрудники БСМП жаловались, что им не выдается медицинская одежда и обувь, очищающие и регенерирующие кожу средства, респираторы класса ffp2 для работы с зараженными COVID-19. Жалобы были на отсутствие смотровых и хирургических перчаток разных размеров, на то, что нет оборудованного изолятора для пациентов с выявленным ковидом, возможно, из-за этого за последний год большая часть врачей переболела вирусом, а их коллеги были вынуждены взять на себя всю нагрузку, при этом началось снижение размера суммы получаемых "на бригаду" денег, а стимулирующие надбавки (за сложность, вредность, напряженность, работу в ночное время, стаж, категорию) были установлены по минимуму.

"Надбавки снижать начал еще Фролов в ответ на федеральное "повышение зарплаты", то есть одной рукой даем, другой - забираем. Бригадную надбавку убрали полностью", - прокомментировали сотрудники больницы. Исчезла также двойная оплата работы в праздничные и нерабочие дни. Врачи не просто жалуются в соцсетях, они направляют официальные запросы в ведомства, в распоряжении Накануне.RU оказались ответы на жалобы одного из врачей указанной выше больницы.

Государственная инспекция труда недавно ответила одному из сотрудников курганской больницы, что нарушений в части начисления за работу в праздничные дни и за увеличение объема работы - нет, такие выводы инспекция сделала на основании расчетных листов. Также там ответили на жалобу о недостаточном обеспечении специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты: "В ГБУ "Курганская больница скорой медицинской помощи" учет выдачи средств индивидуальной защиты организована ненадлежащим образом. По результатам проведенной проверки выдано обязательное для исполнения предписание с требованием - устранить выявленное нарушение - обеспечить приобретение и выдать СИЗ".

"По выявленным нарушениям трудового законодательства в настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности", - сказано в документе инспекции труда, оказавшемся в распоряжении Накануне.RU.

Как сообщили нам сотрудники больницы, Роспотребнадзор даже наказал штрафами по 50 тыс. руб. заведующих отделений и старших сестер травмы и терапии "за распространение ковида" по результатам "расследования" возникновения вспышки на территории КБСМП.

Обращение сотрудников по вопросам выдачи масок, респираторов при работе с зараженными перенаправлено в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области. И там опять никаких проблем не обнаружили и ответили, что на день получения запроса в данной медицинской организации запас СИЗ достаточный, в приемном покое стационара имеется изолятор для временного размещения пациентов с подозрением на инфекционное заболевание. Единственным нарушением, которое усмотрели в Управлении по защите прав потребителей - это то, что врачи не носят халаты, которые имеются в достаточном количестве.

"Но изолятор в приемном покое не решает проблем появления зараженного человека в любом другом отделении, например, в хирургии или кардиологии. Фильтр для переодевания есть и находится в здании "03", это другой корпус. Обслуживать больных с только что выявленным ковидом в отделениях стационара получается невозможно, поскольку ходить переодеваться придется в другой корпус, то есть фактически, через чистую зону. Сотрудники больницы считают такие ответы от ведомств "издевками", которые показывают полное непонимание того, как работает больница", - сказал собеседник Накануне.RU на правах анонимности.

Напомним, что ранее в ответ на жалобу медиков из Курганской БСМП на низкие зарплаты в 14 тыс. руб. департамент здравоохранения Курганской области подготовил ответ, согласно которому зарплаты выросли и на данный момент составляют в среднем более 95 тысяч. Там также отметили, что в данный момент разработано положение об оплате труда, в том числе и положение о стимулирующих выплатах медицинским работникам.