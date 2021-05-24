Масштабная высокопоставленная делегация Венгрии примет участие в работе выставки "Иннопром"

Венгрия примет участие в работе Международной промышленной выставки "Иннопром-2021", которая пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 июля, в формате национального стенда. Делегацию планирует возглавить министр внешних экономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто, в ее состав включены государственный секретарь, депутаты Парламента, бизнес-миссия, состоящая из руководителей крупнейших венгерских стратегических предприятий. Об этих планах, как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, рассказал чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в России Норберт Конкой.

"Мы активно работаем с регионами. Свердловская область является для нас важным партнёром. У нас есть взаимовыгодные проекты и много общих сфер для сотрудничества. На "Иннопроме" мы планируем провести двусторонние переговоры, деловые встречи и укрепить контакт", – сказал дипломат.

Замгубернатора Александр Высокинский считает, что совместная работа на платформе выставки позволит более детально обсудить действующие проекты и дать старт новым.

"Учитывая, что у нас есть большой положительный опыт взаимодействия, Венгрия сможет занять серьёзное место среди участников выставки. Уверен, что ваш первый визит на Урал положит начало новому этапу сотрудничества с нашим регионом", – выразил уверенность он.

Венгрия будет участвовать в выставке "Иннопром" в формате национального стенда третий раз. В настоящее время Свердловская область и Венгрия активно сотрудничают в сфере медицины, ЖКХ, агропромышленного комплекса. В марте текущего года при участии "Будапештского водоканала" был завершен проект модернизации системы питьевого водоснабжения в Ревде, в торжественной церемонии открытия новых сооружений принял участие губернатор Евгений Куйвашев. В 2020 году на базе Свердловского онкологического диспансера при участии венгерских компаний был открыт референсный центр диагностики раковых заболеваний. В 2020 году экспорт Свердловской области в Венгрию вырос на 82,4% и составил почти 13 миллионов долларов США.

Напомним, ранее стало известно, что делегация Германии подтвердила свое участие в международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге. Оператор "Дюссельдорф Мессе" сформирует единый стенд немецких предприятий "Made in Germany". Представительную бизнес-делегацию Российско-Германской внешнеторговой палаты возглавит председатель правления ВТП Маттиас Шепп. По итогам 2020 года Германия заняла второе место в списке 140 стран-контрагентов Среднего Урала. Товарооборот превысил 1,2 млрд долларов США.