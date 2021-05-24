В МВД Белоруссии опровергли сведения о проблемах со здоровьем у Протасевича

Снятый с самолёта "Ryanair" сооснователь Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич находится, вопреки различным сообщениям, в СИЗО Минска, а не в больнице, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Ранее в сети появились сообщения, что Протасевич якобы находится в больнице в тяжёлом состоянии.

"В настоящее время Роман Протасевич под стражей содержится в учреждении "Следственный изолятор № 1" управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", - уточнила Чемоданова в своём Telegram.

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании "Ryanair" летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич. Сообщалось, что вместе с ним находилась его подруга, гражданка РФ София Сапега, возможно, она также была задержана.

В Кремле заявили, что не в курсе задержания в Минске гражданки России, летевшей этим рейсом. Белорусская сторона должна проинформировать посольство России об этом задержании, если оно действительно было совершено.