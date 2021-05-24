Истребитель ВВС сопровождал самолёт "Ryanair" из-за близости Белорусской АЭС, - МИД РФ

Истребитель ВВС Белоруссии "сопровождал" самолёт "Ryanair" из-за того, что борт пролетал поблизости от Белорусской АЭС, сообщили Накануне.RU в Министерстве иностранных дел РФ.

"Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учётом нахождения поблизости Белорусской АЭС", - говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ, уточнила Захарова.

"Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. А таких примеров было немало", - отметила Захарова.