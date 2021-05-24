В Екатеринбурге открылся учебный центр для будущих полицейских

25 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Учебный центр, полиция, Екатеринбург (2021) | Фото: Валерий Горелых

В Екатеринбурге открылся учебный центр для будущих полицейских

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков с рабочим визитом посетил Уральский юридический институт МВД России, где в торжественной обстановке перерезал красную ленточку современного учебного центра для будущих стражей правопорядка, сообщили Накануне.RU в главке.

В памятном мероприятии также принял участие руководитель учебного заведения генерал-майор полиции Роман Павленков. Внедренная в образовательный процесс новинка моделирует дежурную часть и участковый опорный пункт. В составе административного кластера для обучения курсантов организованы ряд рабочих зон. Это кабинет участкового уполномоченного, комната административно задержанных и дежурная часть.

"Целью создания полигона является формирование у обучающихся компетенций, непосредственно связанных с дальнейшей деятельностью выпускников в системе ОВД. Во время одного практического занятия имеется возможность в комплексе смоделировать и реализовать на практике реальные ситуации из жизни действующих стражей порядка. Речь идёт о приёме и регистрации обращений граждан, их обработке с принятием процессуальных решений, задержание правонарушителей с помещением их под стражу. Важной составляющей нового класса стал электронный мобильный комплекс "Я полицейский", позволяющий оптимизировать функционал участкового и инспектора по делам несовершеннолетних, повысить эффективность их работы", - отметил руководитель пресс-службы управления полковник Валерий Горелых.

Генерал Мешков положительно оценил нововведения.

"Достаточно актуальная сегодня тема – административный надзор. За его нарушение предусмотрена уголовная ответственность. И когда в соответствующей базе имеется полная информация о лицах, преступивших черту закона, гораздо проще и быстрее работать", - сказал он.

Учебный центр, полиция, Екатеринбург(2021)|Фото: Валерий Горелых

Учебный центр, полиция, Екатеринбург(2021)|Фото: Валерий Горелых

Учебный центр, полиция, Екатеринбург(2021)|Фото: Валерий Горелых

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге открылся учебный центр для будущих полицейских

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: учебный центр, полицейские



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети