В Екатеринбурге открылся учебный центр для будущих полицейских

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков с рабочим визитом посетил Уральский юридический институт МВД России, где в торжественной обстановке перерезал красную ленточку современного учебного центра для будущих стражей правопорядка, сообщили Накануне.RU в главке.

В памятном мероприятии также принял участие руководитель учебного заведения генерал-майор полиции Роман Павленков. Внедренная в образовательный процесс новинка моделирует дежурную часть и участковый опорный пункт. В составе административного кластера для обучения курсантов организованы ряд рабочих зон. Это кабинет участкового уполномоченного, комната административно задержанных и дежурная часть.

"Целью создания полигона является формирование у обучающихся компетенций, непосредственно связанных с дальнейшей деятельностью выпускников в системе ОВД. Во время одного практического занятия имеется возможность в комплексе смоделировать и реализовать на практике реальные ситуации из жизни действующих стражей порядка. Речь идёт о приёме и регистрации обращений граждан, их обработке с принятием процессуальных решений, задержание правонарушителей с помещением их под стражу. Важной составляющей нового класса стал электронный мобильный комплекс "Я полицейский", позволяющий оптимизировать функционал участкового и инспектора по делам несовершеннолетних, повысить эффективность их работы", - отметил руководитель пресс-службы управления полковник Валерий Горелых.

Генерал Мешков положительно оценил нововведения.

"Достаточно актуальная сегодня тема – административный надзор. За его нарушение предусмотрена уголовная ответственность. И когда в соответствующей базе имеется полная информация о лицах, преступивших черту закона, гораздо проще и быстрее работать", - сказал он.