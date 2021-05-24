В Нижневартовске по нацпроекту отремонтируют участок дороги

Дорожные службы приступают к ремонту улицы Интернациональной. Сотрудники подрядной организации ООО "Нижневартовскдорсервис" с 26 мая начнут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" работы на участке от улицы Индустриальной до улицы Зимней. В связи с этим будет затруднено движение автотранспортных средств, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Жителям города рекомендуется заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в рамках контракта на данном участке предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-16). Эта технология входит в реестр новых и наилучших технологий РОСДОРНИИ. Данный материал обладает увеличенным сроком службы, повышенной трещиностойкостью, высокими эксплуатационными характеристиками покрытия.

На все участки дорог, ремонт которых осуществляется в рамках реализации национального проекта, распространяются гарантийные обязательства. Это значит, что в случае возникновения необходимости проведения дополнительного ремонта, все затраты по работам возьмет на себя подрядная организация.

В 2021 г. за счёт средств национального проекта "Безопасные и качественные дороги" будет отремонтировано три участка дорог Нижневартовска. Общая сумма на выполнение работ – более 200 млн руб.