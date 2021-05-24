"Белавиа" прекращает полёты в Литву

Из-за решения властей Литвы о приостановке выполнения рейсов "Белавиа" в/из литовских аэропортов компания "вынуждена отменить полеты в Вильнюс с 3.00 25 мая до 02.59 26 июня (по белорусскому времени)", сообщил Накануне.RU перевозчик.

"Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", - уточнили в компании.

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич. Сообщалось, что вместе с ним находилась его подруга, гражданка РФ София Сапега, возможно, она также была задержана.

В Кремле заявили, что не в курсе задержания в Минске гражданки России, летевшей этим рейсом. Белорусская сторона должна проинформировать посольство России об этом задержании, если оно действительно было совершено.