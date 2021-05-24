О минировании борта "Ryanair" с Протасевичем на борту сообщили "солдаты ХАМАСа", - Минтрас Белоруссии

Министерство транспорта Белоруссии заявило о том, что сообщение о минировании самолёта, который 23 мая "приземлили" в Минске, было получено от представителей ХАМАСа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы, солдаты ХАМАСа, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом ОР-4978. В этот самолёт заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", - цитирует "Интерфакс" сообщение директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артёма Сикорского, сделанное им во время брифинга.

По его словам, письмо на английском языке поступило на электронную почту аэропорта Минска с ящика на protonmail. Об этом сразу сообщили экипажу самолета, который "мог вернуться во Львов, Киев, сесть в Варшаве или лететь в Вильнюс, но сам принял решение сесть в Минске", добавил он. Это решение пилотов он назвал "правильным и смелым".

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич. Сообщалось, что вместе с ним находилась его подруга, гражданка РФ София Сапега, возможно, она также была задержана.

В Кремле заявили, что не в курсе задержания в Минске гражданки России, летевшей этим рейсом. Белорусская сторона должна проинформировать посольство России об этом задержании, если оно действительно было совершено.