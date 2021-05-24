Журналист Шевченко заплатит бизнесмену Пригожину за оскорбительные высказывания

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин выиграл два судебных иска против журналиста Максима Шевченко по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Речь идет об апелляционных жалобах на решение Савеловского районного суда.

Мосгорсуд удовлетворил обе жалобы и обязал Шевченко удалить из Сети сведения, оскорбляющие бизнесмена, до 3 июня 2021 года. Кроме того, журналист должен будет выплатить 100 тысяч рублей за причинение Пригожину морального вреда.

Касаемо иска к изданию «Медуза» (признана иноагентом в РФ), а также к журналистам Илье Косыгину и Шевченко, суд признал их высказывания о предпринимателе недостоверными. Согласно постановлению, ответчики также должны удалить материалы, опубликовать опровержение и выплатить по 80 тысяч рублей каждый.

Напомним, пресс-служба компании «Конкорд» ранее заявляла, что намерена восстановить справедливость и привлечь Максима Шевченко к ответственности с помощью апелляционной жалобы.