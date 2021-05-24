Роскомнадзор предупредил Google о возможном замедлении работы его сервисов

Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик сервисов Google в России. По данным ведомства, компания не удаляет из поисковой выдачи от 20% до 30% ссылок на запрещенный контент, передает РИА Новости.

РКН заявил, что у американской компании есть сутки на удаление запрещенного контента.

Предупреждение появилось после того, как Google впервые в своей практике подала иск к Роскомнадзору. Юристы считают, что изменения стратегии связаны с усилением давления властей на сервисы компании.